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Девушка из Перми разыскивает могилу отца и его знакомых. Он похоронен в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Девушка из Перми разыскивает могилу отца и его знакомых. Он похоронен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 июля 2014, 09:33Общество
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