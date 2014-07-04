Девушка из Перми разыскивает могилу отца и его знакомых. Он похоронен в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Папа Анны – Малаховский Владимир Леонидович (26.12.1967 – 6.12.2003) - родом из Нижнего Тагила, а мама из города Березники Пермского края. Познакомились родители, когда учились в тагильском техникуме, после поженились. А затем переехали к маме на родину.

В 1991 родилась Анна, но по неизвестным девушке причинам, отец спустя некоторое время уехал в Нижний Тагил. Больше родители не жили вместе, но официально остались женаты.

Со слов мамы я знаю, что из родственников там была его родная тетя Надежда Дмитриевна, но, к сожалению, фамилии ее не знаю. С 1992 по 2001 год отец работал в ООО «Поляна», недолго работал в ОО ПК «Росчермет» (конец 2001-начало 2002), затем около года проработал в ЧОП «Легион Гард». А 26 декабря 2003 года он умер рассказала Анна TagilCity.ru.

Девушка предоставила фотографии папы в молодости:

Больше никакой информации о папе у Анны нет. Девушка надеется на людей, которые были знакомы с ее отцом и могли бы помочь в поисках его могилы. С информацией о человеке можно обращаться к Анне по телефону 8-952-649-16-08 или на почту anna-malahovskay@mail.ru. Возможно, кто-то из тагильчан вспомнит этого человека.