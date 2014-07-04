Девушка из Перми разыскивает могилу отца и его знакомых. Он похоронен в Нижнем Тагиле (ФОТО)
На форуме TagilCity.ru накануне появилась запись девушки Анны Малаховской, она живет в Перми. Вот уже несколько лет она занимается поиском могилы отца, который, по некоторым данным, похоронен на Центральном кладбище. Несколько лет назад там был пожар, уничтоживший регистрационные книги, поэтому найти точное место захоронения без помощи людей не представляется возможным.
Папа Анны – Малаховский Владимир Леонидович (26.12.1967 – 6.12.2003) - родом из Нижнего Тагила, а мама из города Березники Пермского края. Познакомились родители, когда учились в тагильском техникуме, после поженились. А затем переехали к маме на родину.
В 1991 родилась Анна, но по неизвестным девушке причинам, отец спустя некоторое время уехал в Нижний Тагил. Больше родители не жили вместе, но официально остались женаты.
Со слов мамы я знаю, что из родственников там была его родная тетя Надежда Дмитриевна, но, к сожалению, фамилии ее не знаю. С 1992 по 2001 год отец работал в ООО «Поляна», недолго работал в ОО ПК «Росчермет» (конец 2001-начало 2002), затем около года проработал в ЧОП «Легион Гард». А 26 декабря 2003 года он умер рассказала Анна TagilCity.ru.
Девушка предоставила фотографии папы в молодости:
Больше никакой информации о папе у Анны нет. Девушка надеется на людей, которые были знакомы с ее отцом и могли бы помочь в поисках его могилы. С информацией о человеке можно обращаться к Анне по телефону 8-952-649-16-08 или на почту anna-malahovskay@mail.ru. Возможно, кто-то из тагильчан вспомнит этого человека.
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