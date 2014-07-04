Красивые люди болеют реже, доказали учёные

Они доказывают, что красивые люди гораздо меньше и реже болеют гипертонией, разного рода диабетами, астмой, а также у них редко звенит в ушах и голове. Красота спасает мир, оказалось, от целого ряда недугов, включая депрессивные состояния. Красивых людей реже выбивают из колеи какие-либо физические или психические недомогания, утверждают американские исследователи.

Эти невероятные выводы подтверждены цифрами, данными многолетних наблюдений и исследований. Учёные взяли на себя труд наблюдать за 15 тысячами добровольцев – мужчин и женщин с 10-летнего возраста до 25 – 35 лет. Анализировались различные аспекты их жизни. Внешность испытуемых оценивалась при личных встречах, а не по фото или видео. Были охвачены разные слои населения.

Итак, вывод, который сделали учёные ещё раз подтвердил из тезис о том, что красивая внешность есть следствие хороших генов, а здоровье тоже часть наследственности.

Ранее исследователи из Ньюкасла установили, что люди, которых считали некрасивыми, часто гарантированно приобретали проблемы со здоровьем к 50-летнему возрасту.