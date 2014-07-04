Материнский капитал составит полмиллиона рублей к 2017 году
4 июля 2014, 09:05ОбществоЕвгения
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К 2017 году материнский капитал может быть увеличен почти до 500 тысяч рублей – об этом заявил в четверг глава Минтруда РФ Максим Топилин.
Таким образом, увеличение средств маткапитала за три года составит почти 15%. Темпы роста составят от 4,3 до 5% в год. Отметим, размер материнского капитала индексируется ежегодно. В 2007 году он составлял 250 тыс. рублей, а в 2014 уже 429,4 тыс. рублей.
Что касается Нижнего Тагила, то по последним данным Пенсионного фонда, 6000 семей вложили его в улучшение жилищных условий.
Также обращаем внимание на то, что при распоряжении средствами с владелиц «маминых» денег в Управлении Пенсионного фонда не берется никаких процентов и комиссий. Пенсионный фонд РФ перечисляет полностью всю сумму, которую владелицы сертификатов указывают в заявлении о распоряжении материнским капиталом, - комментируют в Пенсионном фонде.
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