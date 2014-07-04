Материнский капитал составит полмиллиона рублей к 2017 году

Таким образом, увеличение средств маткапитала за три года составит почти 15%. Темпы роста составят от 4,3 до 5% в год. Отметим, размер материнского капитала индексируется ежегодно. В 2007 году он составлял 250 тыс. рублей, а в 2014 уже 429,4 тыс. рублей.

Что касается Нижнего Тагила, то по последним данным Пенсионного фонда, 6000 семей вложили его в улучшение жилищных условий.