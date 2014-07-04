Нижнему Тагилу предстоят судебные тяжбы: брак на дорогах, площади Славы и в Театральном сквере

Администрация Нижнего Тагила по главе с Сергеем Носовым не намерена оставлять эти факты без внимания. Сегодня на аппаратном совещании тагильский мэр озвучил план действий города.

Так, Администрации предстоит три судебных процесса. Во-первых, к ответственности намерены привлечь генерального подрядчика – «Шалинское СУ», сумма иска – 159 миллионов рублей. У города есть серьезные претензии к качеству установленных бордюров. Добавим, что именно эта организация занималась ремонтом дорог практически во всем городе, кроме нескольких объектов под управлением другого генподрядчика. Основная причина разрушения камня, конечно, качество материала. Как выяснилось, в Тагиле установлены бордюры от четырех производителей. Хорошо показали себя образцы двух предприятий, именно их материал будет использоваться в дальнейшей работе.

Представители фирмы, в свою очередь, намерены решить дело в досудебном порядке. Так, в городе заменят все раскрошившиеся бордюры, скорее всего, на гранитные – именно такое пожелание высказал Сергей Константинович. Всё это будет решаться при непосредственном участии Службы заказчика городского хозяйства и общественного движения «Тагил без ям». Кстати, у «шалинцев» был контракт на сумму около 600 миллионов рублей.

Во-вторых, за некачественные работы перед судом ответит фирма «Эмма», которая занимается реконструкцией площади Славы. Говорить много здесь не приходится, поскольку сам Глава остался недоволен работами, а брак стал предметом народного творчества. Сумма иска – 20 миллионов рублей, сообщили в Администрации.

В-третьих, за брак в Театральном сквере ответит фирма, занимавшаяся этим проектом. Плиты там изрядно потрескались, регулярно происходят ремонтные работы, что не вполне эстетично. Сумма иска – 17 миллионов рублей.

Очевидно, что администрация Нижнего Тагила намерена защищать интересы города и интересы его жителей. Проекты, которые некогда были воплощены в жизнь, должны быть доделаны до конца – иного пути нет.