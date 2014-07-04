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Нижнему Тагилу предстоят судебные тяжбы: брак на дорогах, площади Славы и в Театральном сквере
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнему Тагилу предстоят судебные тяжбы: брак на дорогах, площади Славы и в Театральном сквере

4 июля 2014, 10:55Общество
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