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«Нижний Тагил – прекрасный город, и скоро все это увидят». Сергей Носов открыл сквер Рабочей молодежи (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Нижний Тагил – прекрасный город, и скоро все это увидят». Сергей Носов открыл сквер Рабочей молодежи (ФОТО)

4 июля 2014, 14:20Общество
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