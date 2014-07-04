«Нижний Тагил – прекрасный город, и скоро все это увидят». Сергей Носов открыл сквер Рабочей молодежи (ФОТО)

«Ефим Алексеевич Черепанов», главный механик всех тагильских заводов, поприветствовал присутствующих, отметив, что Нижний Тагил с течением лет превратился в один из главных городов Урала. В первую очередь, это благодаря великим людям, которые жили, живут и будут жить в нашем городе.

Меркушева Эльвира Раисовна, директор музея-заповедника рассказала несколько интересных фактов о сквере:

В историческом центре Нижнего Тагила, в самом его ядре, появилось прекрасное место. Это место изначально было сердцем Нижнего Тагила. Здесь когда-то была расположена церковь, здесь стоял памятник Н.Н.Демидову, здесь в 30-х года XX века рабочая молодежь Нижнего Тагила разбила прекрасный сквер. Сегодня этому месту возвращается прекрасный внешний облик. Я думаю, что такие места в Тагиле будут появляться всё чаще. Самое главное - гордиться нашей историей и нашими традициями!

И, конечно, ни один городской праздник не обходится без речи Главы Нижнего Тагила – Сергея Константиновича Носова:

Дорогие тагильчане! Я думаю, мы прекрасно знаем, что Демидовы основали наш город, Демидовы основали российскую промышленность, обеспечивали процветание России на несколько веков вперед. Где-то здесь, в этом месте начиналась великая империя промышленников Демидовых. Мы находимся напротив заводоправления, которым мы пользуемся до сих пор. Отсюда управляется вся промышленность России. Все помнят, как выглядело это место несколько недель назад. Это было несправедливо заброшено и безобразно. Одним уголком красивым уголком в городе стало больше. Нижний Тагил – прекрасный город, и скоро все это увидят.

Важно понимать, что реконструкция сквера финансировалась не из местного бюджета, а при участии фонда меценатов НТМК и корпорации «Уралвагонзавод», в «демидовском духе». Так, на открытии сквера присутствиовали и руководители этих предприятий. Заместитель генерального директора «УВЗ» Варзиев Сергей Тамерланович отметил, что сейчас все предприятия пытаются помогать городу, открывать красивые места. Управляющий директор Кушнарев Алексей Владиславович сказал о собирательном образе Демидова и том, что открытие сквера – неслучайно. «Город становится краше, лучше. Давайте будем поддерживать эти преобразования». Кроме того, Алексей Владиславович пригласил тагильчан на День металлурга.

Затем три крупных управленца открыли камень «В память основателям города Нижний Тагил – металлургам, оружейникам, меценатам Демидовым». Под аплодисменты присутствующих, главы сделали памятный снимок.

То, что отныне будут видеть тагильчане на прежнем месте – прекрасный сквер, светлый, солнечный и открытый. Скоро там появятся скамейки, возможно, даже светящиеся (Сергей Константинович сказа TagilCity.ru, что это нужно смотреть). Тагильчанам остается ценить это место. «Тагилу повезло с самого начала – он опирался на металлургов и оружейников!», сказал Сергей Носов.