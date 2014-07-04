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Пенсионные накопления граждан будут разморожены к 2015 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионные накопления граждан будут разморожены к 2015 году

4 июля 2014, 12:30ОбществоПавел Сидоренко
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