Пенсионные накопления граждан будут разморожены к 2015 году
4 июля 2014, 12:30ОбществоПавел Сидоренко
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В 2015 году не планируется продлевать «заморозку» пенсионных накоплений.
Средства вновь начнут зачисляться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), выбранные гражданами, заверил министр финансов Антон Силуанов.
В следующем году не предусмотрено продолжения схемы текущего года, в следующем году все средства поступят в негосударственные пенсионные фонды, как это было в 2013 году и ранее пояснил Силуанов.
Решение об изъятии пенсионных накоплений граждан за 2014 год было принято осенью прошлого года, средства направили в распределительную часть системы, то есть на текущие нужды Пенсионного фонда.
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