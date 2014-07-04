«Ростелеком» привел оптику во все многоэтажки Ревды

«Ростелеком» построил оптические линии связи к каждому многоквартирному дому в городе Ревда Свердловской области. Строительство оптики в Ревде «Ростелеком» начал в 2011 году. За три года к оптическим сетям связи компания подключила более 500 многоквартирных домов города, сегодня в них проживает около 40% населения Ревды.

«Оптические сети связи – это Интернет со скоростью свыше 120 Мб/с. Быстрый Интернет сегодня напрямую влияет на качество жизни людей, открывает новые возможности для получения образования, бизнеса, общения и отдыха, – отмечает директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев. – Теперь жители Ревды могут по одному оптическому кабелю подключать целый пакет услуг – Интернет, «Интерактивное ТВ», стационарную и IP-телефонию, Wi-Fi, организовывать дома видео-конференцсвязь, видеонаблюдение».

При строительстве сетей связи в Ревде применялась технология GPON (Gigabit Passive Optical Network), которая предусматривает приход оптики непосредственно в квартиру абонента. Эксперты рынка считают эту технологию одним из самых перспективных решений*. Инновационная «оптика» имеет потенциал для развития на многие годы вперед: обладает возможностью наращивания и узлов сети, и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов. Кроме того, подключение, отключение или выход из строя одного или нескольких абонентских узлов никак не сказывается на работе остальных, а это означает повышенную надежность.