Супергерои Тагила помогут Хоббиту

12 июля в Нижнем Тагиле пройдет «супергеройский» квест «Туда и обратно» по мотивам фильма «Хоббит», поучаствовать в котором может каждый. Автомобиль, команда, смекалка и отличное настроение - вот все, что для этого нужно.

Участников квеста ждут интересные задания в разных частях городах: творческие конкурсы, головоломки, каверзные вопросы, викторины, необычные задачки и многое другое. МОТИВ также приготовил для супергероев мобильные спецзадания. Выполнив их, победители получат приятные презенты от оператора связи. Скучно не будет!

Всех участников ждут сувениры, а победителей ценные подарки от МОТИВа и «Экорадио»!