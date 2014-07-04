Супергерои Тагила помогут Хоббиту
4 июля 2014, 12:20ОбществоПавел Сидоренко
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Оператор связи МОТИВ предлагает тагильчанам на один день стать супергероями и отправиться разгадывать загадки и головоломки прямо на улицах города.
12 июля в Нижнем Тагиле пройдет «супергеройский» квест «Туда и обратно» по мотивам фильма «Хоббит», поучаствовать в котором может каждый. Автомобиль, команда, смекалка и отличное настроение - вот все, что для этого нужно.
Участников квеста ждут интересные задания в разных частях городах: творческие конкурсы, головоломки, каверзные вопросы, викторины, необычные задачки и многое другое. МОТИВ также приготовил для супергероев мобильные спецзадания. Выполнив их, победители получат приятные презенты от оператора связи. Скучно не будет!
Всех участников ждут сувениры, а победителей ценные подарки от МОТИВа и «Экорадио»!
Ждем всех супергероев Тагила 12 июля в 12:30 в комсомольском сквере возле памятника Демидову.
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