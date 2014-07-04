Тагильчане, надоела городская суета? Покорите Голубые озера вместе с «Азимутом» (ФОТО)

Программа соревнований насыщена: здесь и вечер туристской песни, и соревнования «Кросс-кантри триатлон», и «Водное многоборье» памяти Василия Иванова. Помимо этого всех участников ждет необычайно атмосферное настроение, наслаждение природой, которая, надо быть уверенным, прекрасна при любой погоде.

12 июля состоится слет туристов «Искры костра». День начнется с приема заявок, затем все заявившиеся будут заняты прохождением увлекательных этапов. Соревнования «Искры костра» представляют собой серию коротких дистанций и заданий на воде и суше, содержащих элементы спортивного туризма, расположенных вокруг центрального озера. Победители получат ценные призы от клуба туристов «Азимут».

13 июля параллельно пройдут соревнования «Водное многоборье» памяти Василия Иванова и «Кросс-кантри триатлон». Первое мероприятие состоит из множества этапов – бросание спасательного кольца в цель, заплыв в спасательных жилетах, переворот катамарана, сплав в перевернутом катамаране, прохождение дистанции на катамаране. Второе – сочетание трех дисциплин – бег, плавание и горный велосипед.

Тагильчане, из года в год принимающие участие в слете, получают массу впечатлений на несколько месяцев вперед. Действительно, приключения на природе не сравнятся с городской суетой. Обо всех подробностях узнавайте в группе соревнования, там же знакомьтесь с официальными положениями мероприятий и начинайте упаковывать необходимые вещи!

Фотографии со слета прошлого года