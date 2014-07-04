Тагилстроевский район празднует 80 лет со дня образования

История района началась в 1931 году, когда на строительство Новотагильского завода прибыли первые рабочие. 19 июля 1934 года Постановлением Президиума Нижнетагильского горсовета № 155 было произведено разукрупнение городского Совета Новостроек и выделение двух самостоятельных райсоветов - Тагилстроя и Уралвагонстроя. Так на карте города появился Тагилстроевский район, пишет официальный сайт города.

Сегодня район растет и развивается. В 2012-2013 годах здесь сдано в эксплуатацию три детских сада (два на Руднике им.III Интернационала, один на ГГМ). Планируется строительство детского садика на Техпоселке и двух - на Муринских прудах. Строится спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, тренажерным залом, с мультзалом, который планируется сдать к ноябрю текущего года. А еще запланировано строительство ФОКа по Уральскому проспекту. Именно в Тагилстроевском районе появился уникальный реабилитационный центр, работает единственный в городе «Центр родительской культуры», «Клиника дружественная молодежи». Активно идет строительство новых жилых домов на ГГМ.

Кстати, не так давно микрорайон Тагилстрой тагильчане назвали самым опасным районом Нижнего Тагила. Об этом говорят результаты опроса на TagilCity.ru, в котором приняло участие почти две тысячи человек. Второе место анти-рейтинга заняла Вагонка, на третьем - Рудник.

Праздничные мероприятия в честь юбилейной даты пройдут 11 и 12 июля. Сегодня во Дворце культуры НТМК состоится торжественный вечер, посвященный 80-летию района. На него приглашены почетные гости - заслуженные учителя, отличники здравоохранения, почетные металлурги, строители, спортсмены, которые внесли вклад в развитие района. В фойе Дворца будет работать выставка «История Тагилстроевского района». С приветственным словом выступят главы районов города, руководители предприятий и организаций. Свои концертные номера покажут трудовые отряды мэра, молодежные организации Тагилстроевского района, коллективы Дворца. Кроме того, на вечере подведут итоги конкурса на лучший гимн о Тагилстроевском районе.

Затем праздник продолжится в парке культуры и отдыха НТМК, где будет организована работа аттракционов, конкурсы, силовой экстрим, армреслинг, выставка поделок и.т.д. В концертной программе примет участие группы «Ретро-экспресс», «Любо братцы», Н. Лемаев. А в 23.30 небо озарит праздничный салют. По окончании мероприятия отдыхающим будут предоставлены трамвай и маршрутные такси. Последний рейс с конечной остановки трамвая отправится в 24.00.

12 июля праздничные мероприятия пройдут на площади у Дворца национальных культур (с 14.00 до 22.00 часов) и в парке Победы на ГГМ (с 16.00 до 20.00 часов).

Даже самый хорошо организованный городской праздник может омрачить факт отсутствия туалетных кабинок - ведь праздничные мероприятия обычно идут с утра до вечера. Продукция Мобильного Коммунального Сервиса - именно то, что даст возможность гулять, праздновать и не отвлекаться по мелочам. К тому же, для организаторов это еще один источник прибыли - как говорил римский император, «деньги не пахнут».