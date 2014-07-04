Тариф «СуперХит» – максимум удовольствий целый год!
4 июля 2014, 18:05ОбществоПланета
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вы предлагали – мы сделали! Новый Тариф для любимых клиентов: скоростной Интернет, безлимитная местная телефонная связь, многообразие телеканалов Цифрового Телевидения и никакой ежемесячной...
Вы предлагали – мы сделали!
Новый Тариф для любимых клиентов: скоростной Интернет, безлимитная местная телефонная связь, многообразие телеканалов Цифрового Телевидения и никакой ежемесячной платы. С тарифом «СуперХит» вы платите один раз и наслаждаетесь максимальным пакетом услуг целый год!
Приятный бонус – телеприставка и Wi-Fi маршрутизатор в бесплатное пользование и без аванса.
В Тариф «СуперХит» включено:
- Безлимитный Интернет круглосуточно — 99 Мбит/с;
- Цифровое телевидение — 240 (41 HD) телеканалов;
- Безлимитная местная телефонная связь;
- Подключение и обслуживание одного Городского номера бесплатно;
- Телеприставка и Wi-Fi маршрутизатор в бесплатное пользование и без аванса;
- Срок обслуживания — 365 календарных дней;
- Абонентская плата — 0 руб./месяц;
- Подключение к Тарифу — 9 999 руб. единоразово.
Подробная информация о Тарифе «СуперХит» в Прейскуранте.
Тариф «СуперХит» – удобство для самых требовательных. Позвольте себе больше!
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей