4 выпускника в Свердловской области попались за использование мобильных телефонов во время сдачи ЕГЭ
Сдача Единых государственных экзаменов завершилась 20 июня, однако изучение видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в пунктах проведения аттестации, продолжается до сих пор.
По сообщению министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, в этом году серьезных нарушений в процессе сдачи ЕГЭ в Свердловской области обнаружено не было. Был установлен факт использования мобильных телефонов 4 экзаменуемыми, трое из которых являются выпускниками прошлых лет. Кроме того, телефоны были обнаружены и у 3 сотрудников медпункта образовательного учреждения. Согласно регламенту проведения ЕГЭ, во время испытаний все без исключения лица, причастные к их проведению, обязаны сдать средства связи. Выпускников с экзамена выгнали, их результаты аннулировали. В отношении работников медпункта, нарушивших регламент, был составлен административный протокол с целью привлечения их к ответственности, несмотря на то, что никто из выпускников в период проведения экзамена к ним не обращался. Бумажных или иного рода шпаргалок пока обнаружено не было.
Юрий Биктуганов отметил, что «горячая линия» по вопросам ЕГЭ продолжает свою работу, как и выявление нарушений, посредством проверки видеозаписей с камер наблюдения. Известно, что в прошлом году во время просмотра таких видеозаписей был выявлен факт использования одной из выпускниц справочных материалов, которые ранее не были замечены. Результаты ее экзамена были аннулированы, а самой девушке пришлось покинуть ВУЗ, в который она уже была зачислена.
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