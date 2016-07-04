4 выпускника в Свердловской области попались за использование мобильных телефонов во время сдачи ЕГЭ

По сообщению министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, в этом году серьезных нарушений в процессе сдачи ЕГЭ в Свердловской области обнаружено не было. Был установлен факт использования мобильных телефонов 4 экзаменуемыми, трое из которых являются выпускниками прошлых лет. Кроме того, телефоны были обнаружены и у 3 сотрудников медпункта образовательного учреждения. Согласно регламенту проведения ЕГЭ, во время испытаний все без исключения лица, причастные к их проведению, обязаны сдать средства связи. Выпускников с экзамена выгнали, их результаты аннулировали. В отношении работников медпункта, нарушивших регламент, был составлен административный протокол с целью привлечения их к ответственности, несмотря на то, что никто из выпускников в период проведения экзамена к ним не обращался. Бумажных или иного рода шпаргалок пока обнаружено не было.