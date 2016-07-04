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4 выпускника в Свердловской области попались за использование мобильных телефонов во время сдачи ЕГЭ
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4 выпускника в Свердловской области попались за использование мобильных телефонов во время сдачи ЕГЭ

4 июля 2016, 16:35Общество
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