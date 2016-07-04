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Маленький ребёнок оказался заперт в автомобиле на парковке у торгового центра в Екатеринбурге: малыша спасли прохожие
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Маленький ребёнок оказался заперт в автомобиле на парковке у торгового центра в Екатеринбурге: малыша спасли прохожие

4 июля 2016, 15:10Общество
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