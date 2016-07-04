Маленький ребёнок оказался заперт в автомобиле на парковке у торгового центра в Екатеринбурге: малыша спасли прохожие

После этого женщина поняла, что машина оказалась заперта вместе с находящимися внутри ребенком, ключами, и сумочкой с мобильным телефоном. Встревоженной родительнице удалось найти прохожих, согласившихся одолжить ей телефон, и позвонить домой с просьбой привезти ей дополнительный комплект ключей от автомобиля. Во время ожидания женщина старалась развлечь ребенка.

Однако ожидание затягивалось, а температура в машине, стоящей под солнцем, повышалась. Малышу стало жарко, он захотел пить и начал плакать. Мальчик выбрался из удерживающего устройства и попытался найти и открыть бутылочку с водой, но это ему не удалось.

В это время на помощь маме ребенка пришли еще двое жителей Екатеринбурга, проходивших мимо. Девушка стала показывать малышу через окно машины мультфильмы на своем мобильном телефоне, а молодой человек обломком кирпича разбил боковое стекло, после чего мальчика удалось извлечь из автомобиля. В результате происшествия ребенок не пострадал, а мужчина, принявший участие в его спасении получил незначительные повреждения от разбитого стекла.