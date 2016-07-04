«МегаФон» провел «экзамен» для абонентов или 5 удивительных заблуждений о связи

Вопрос №1. Старый друг хуже новых двух.

Главный вопрос, который не вызвал сомнения у 70% абонентов, – от возраста SIM-карты действительно зависит качество связи в телефоне. Старой можно считать карту, срок службы которой больше 2 лет. В салонах «МегаФона» заменить ее можно совершенно бесплатно.

Вопрос №2. Во власти тьмы.

69% опрошенных не верят, что в салоне автомобиля с тонированными стеклами могут возникать неприятности со связью. Напрасно, ведь металлизированная пленка (светопропускание менее 15%), применяемая для затемнения, экранирует сигнал. Качество связи ухудшается. Соответственно, чем сильнее тонировка, тем хуже связь.

Вопрос №3. Один в поле воин.

56% респондентов убеждены, что в поле качество связи будет лучше, чем в лесу. И они правы. Мобильная связь – это огромная сеть невидимых нитей в воздухе, и если ее визуализировать, то станет ясно: разросшиеся леса – серьезное препятствие на пути радиосигнала. В период, когда деревья покрываются листвой, уровень сигнала становится на 10дБ ниже. В поле таких преград нет.

Вопрос №4. Техника небоскреба.

50:50 разделились голоса в вопросе о том, правда ли, что чем выше поднимаешь телефон, тем лучше «ловит». Правы те, кто ответил положительно. И связано это с проникновением радиоволн через различные препятствия: ограждения, конструкции, стены домов. Сигнал, преодолевая все эти препятствия теряет свою мощность. А если подняться выше, эти барьеры можно исключить.

Вопрос №5. На любой вкус и кошелек.

Качество связи никак не зависит от того, дорогой смартфон или эконом-класса, считает 53% опрошенных. Конечно, на бюджетном аппарате пользователю будут доступны надежная связь и интернет. При этом более современные девайсы с поддержкой новых технологий могут существенно повысить уровень услуг: на аппарате с поддержкой H+, 4Gвыход в интернет будет в разы быстрее, а на телефонах с HD-Vоice звук будет более четким и многогранным.