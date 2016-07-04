Неравнодушные граждане помогли поймать преступников, совершивших серию краж из магазинов Нижнего Тагила и пригорода

Ночью 30 июня 38-летний житель поселка Первомайский, находясь в своем доме, услышал шум в продуктовом магазине, расположенном рядом с его домом. Мужчина вышел посмотреть, что там происходит. У входа в магазин он заметил двух мужчин: они разбили стекло у входной двери и пытались ломом взломать решетку. Преступники, увидев свидетеля их деяний, попытались сбежать. Но бдительный гражданин решил догнать злоумышленников. Он сел на велосипед и начал их преследовать. В это время находившаяся в магазине женщина-сторож вызвала полицию и владельца торговой точки.

И. о. начальника отделения полиции № 1 Дмитрий Козлов рассказал о том, что один из подозреваемых был пойман. И после поимки доставлен сознательным гражданином и хозяином магазина в полицию. Задержанным оказался нигде не работающий, ранее уже судимый за имущественные преступления 35-летний житель г. Кушвы. Рассказал он и о своем подельнике – 45-летнем жителе пос. Паньшино. Днем позже полиция в Нижнем Тагиле задержала и его.

Задержанные сознались еще в нескольких преступлениях, совершенных ими в период с мая по июль в городе и Пригородном районе. Они похищали деньги, дорогие продукты, сигареты. Это то, что можно было легко унести и продать.

На данный момент преступники признались в совершении 6 краж в Нижнем Тагиле и стольких же – в пригороде. Ущерб потерпевших составлял от 10 до 150 тысяч рублей.

Расследование по вскрывшимся фактам продолжается. Проверяется причастность данных лиц к аналогичным преступлениям.

Нижнетагильская полиция пообещала поощрить граждан, проявивших бдительность и смелость при задержании преступников.