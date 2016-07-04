Охранный бизнес в Нижнем Тагиле поделен между несколькими игроками

Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, ...если такие соглашения приводят или могут привести к... разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков) гласит статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 N 401-ФЗ.

Тандем в сфере обеспечения безопасности Нижнего Тагила составляют Приходько Андрей Александрович, Козлов Владимир Михайлович и Козлов Андрей Владимирович. Они значатся совладельцами сразу нескольких компаний. Так, ООО «ЧОП «Система безопасности»» зарегистрировано на Владимира Козлова (24,4%), Андрея Приходько (24,4%) и еще нескольких человек. Среди совладельцев данной охранной компании есть Диденко Михаил Николаевич с долей в 19,92%, по фамилии и имени которого можно предположить, что он - сын бывшего мэра Нижнего Тагила Николая Диденко, который руководил городом с 1995 по 2008 год.

Руководитель «Системы безопасности» - Дьяконов Евгений Аркадьевич. По информации системы СПАРК, ранее он был совладельцем ликвидированных ООО «ЧОП «Союз-УБТ-2» и ООО «ЧОП «Союз-УБТ-4», а также руководителем ООО «ЧОП «Союз-УБТ-3». Префикс УБТ в Нижнем Тагиле, в числе прочих, используется у нескольких компаний, связанных в корпорацией «Уралвагонзавод».

У компании «Система безопасности» среди контрактов есть ежегодные сделки с ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7». Начиная с 2011 года, компания получала контракты на обслуживание данного медицинского заведения. Наиболее крупными стали договоры на 1 128 646 рублей в 2013 году и 1 146 409 рублей в 2015 году. ГАУ ДО СО СДЮСШОР АИСТ в 2013 году заплатила этому ЧОП 788 400 рублей, а МБУК НТГПКИО ИМ. А.П. БОНДИНА - 710 000 в 2012 году и 792 000 в 2013 году.

«Система безопасности» является владельцем 20% компании «Система безопасности-Тагил». В ней по 20% принадлежат также Андрею Приходько, Владимиру и Андрею Козловым. Примечательно, что данная компания участвовала в нескольких конкурсах от Психиатрической больницы, где победителем в итоге стала «Система безопасности».

Те же три человека также значатся владельцами ООО «Нотис», которое занимается производством электромонтажных работ. Михаил Диденко, Андрей Приходько и Владимир Козлов дополнительно владеют равными долями по 20% в ЧОП «Система безопасности-НТ». Андрей Приходько, сверх того, руководит и владеет 100% ООО «ЖЭК №1 Дзержинского района» и 50% ООО «Расчетный центр».

Еще одной охранной компанией, которая обслуживает крупные организации Нижнего Тагила, является ЧОП «Дельта-2». Директором компании назначен Красников Алексей Александрович, по совместительству он же - совладелец этого ЧОП (доля 50%). Второй половиной компании владеет Демидов Леонид Васильевич.

Адрес ул. Красноармейская, д. 198А, где зарегистрирован указанный ЧОП, фигурирует как место регистрации у еще нескольких созвучных «Дельте» компаний. В них Алексей Красников также является совладельцем и/или руководителем. Это еще два ЧОП «Дельта-щит» и «Дельта-охрана», а также ООО «Дельта-техник».

Заказчиками у ЧОП под руководством Алексея Красникова в разные годы были ООО «Водоканал-НТ» (суммы контрактов в 2014 г. 532 000 рублей и в 2015 г. 16 574 880 рублей) и ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7» (сделки на 43 000 и 90 200 рублей за те же периоды). Примечательно, что ЧОП «Дельта-щит» в течение двух лет - в 2014 и 2015 годах - обслуживало ООО «Водоканал-НТ» по двум контрактам, сумма каждого была около 16 миллионов рублей.

По данным системы СПАРК, ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7» с 2011 года заказывает услуги у ЧОП «Система безопасности» ежегодно. Сумма сделок за этот период составила свыше 2,8 миллиона рублей. В 2014 и в 2015 годах медучреждение сделало два некрупных заказа у ЧОП «Дельта-2» (суммой чуть более 130 тысяч рублей). Другие охранные компании Нижнего Тагила не подавали заявки на участие в контрактах данного медучреждения.

Раздел рынка. Недобросовестные поставщики делят между собой рынок и соглашаются не конкурировать за определенных клиентов или в определенных географических областях. Например, участники сговора могут распределить между собой конкретных потребителей или определить группы потребителей, так чтобы конкуренты не подавали заявок (или подавали лишь заявки прикрытия) на контракты, предлагаемые определенным видом потенциальных клиентов, закрепленных за конкретной фирмой. Конкурент, в свою очередь, не будет подавать заявку на конкурс, организуемый группой клиентов, закрепленных за другими фирмами-участницами соглашения пишет Храмкин Андрей Александрович, директор Института госзакупок РАНХиГС, председатель Ассоциации экспертов по госзакупкам, кандидат экономических наук в документе «Методические подходы к предотвращению сговора участников размещения заказа», опубликованном на сайте Института госзакупок.

Примечательно, что еще одно медицинское учреждение Нижнего Тагила - ГБУЗ СО Демидовская ГБ - с 2013 года неоднократно делала заказы в компаниях «Регион» и «Регион-Т» (суммы контрактов более 1 миллиона и более 940 тысяч рублей соответственно). В 2014 году это медучреждение обслуживали «Сапсан» и ЧОП «Центр безопасности АРГО» (г. Екатеринбург), получив по 1,3 миллиона и 1,8 миллиона рублей соответственно. В 2016 году ЧОП «Сапсан» подавал заявку на участие в в новом контракте от больницы, однако он вновь достался фирме Галины Амосовой.

Складывается впечатление, что компании становятся победителями торгов по очереди эта ситуация включена Андреем Храмкиным в перечень признаков сговора при подаче заявок и в процессе участия в торгах.

ЧОП «Регион» - директором и владелицей 100% этой компании является Амосова Галина Геннадьевна. Аналогично возглавляет Галина Амосова и ЧОП «Регион-Т». В 2015 году у компании было контрактов на сумму выше 3,6 миллионов рублей, крупнейшими заказчиками стали ГБУЗ СО Демидовская ГБ, МБУК ДЦ «Урал» и Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. В 2016 году у компании «Регион-Т» уже заключены 3 контракта с ГБУЗ СО Демидовская ГБ, МКУК НТМЗ Горнозаводской Урал и ТФОМС Свердловской области. Наиболее крупными предшествующими контрактами «Регион-Т» были сделки с УПРФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе Свердловской области - на 3,1 миллиона рублей в 2012 г. и на 8,8 в 2014 г.

В Нижнем Тагиле несколько охранных организаций содержат в своем названии слово «сапсан». Два их них зарегистрированы по одному адресу – ул. Юности, 11А.

ЧОП «Сапсан-сервис» возглавляет Данилова Галия Нурмухаметовна, она же является единственным владельцем компании. Ее однофамилец Данилов Сергей Николаевич руководит ЧОП «Сапсан», зарегистрированным в том же здании на улице Юности.

Основным видом деятельности этих двух компаний Даниловых являются проведение расследований и обеспечение безопасности. По данным системы СПАРК, последние контракты, полученные ЧОП «Сапсан-сервис», были в 2014 году. Тогда компания Галии Даниловой обслуживала МБУ ДОК «Антоновский» по контракту на 46,8 тысяч рублей. Более крупным контрактом стал договор с ГБУЗ СО «Демидовская городская больница». В 2014 году, согласно информации из системы СПАРК, данный ЧОП получил 1 309 351 рубль за обслуживание этого муниципального медицинского учреждения.

Крупными заказчиками второй компании – ЧОП «Сапсан» – были ООО «РН-Екатеринбургнефтепродукт» (контракт на 648 252 в 2013 г.), ГАУ ДО СО СДЮСШОР АИСТ (договор на 475 776 в 2014 г.), ПАО Сбербанк (сделка на 1 340 000 в 2015 г.). В начале 2016 года данное охранное предприятие выиграло контракт на 105 000 рублей от Муниципального казенного учреждения «Служба правовых отношений». Помимо охранной деятельности, у ЧОП «Сапсан» значится и производство электромонтажных работ. Выручка охранной компании, по информации системы СПАРК, в 2014 году составила 26 миллионов рублей. Кроме руководства ЧОП, Сергей Данилов возглавляет также ООО «Вагонка», которое занимается розничной торговлей офисной мебели и также зарегистрировано по адресу Юности, 11А.

Ранее одним из совладельцев ЧОП «Сапсан» был Чебыкин Сергей Васильевич. На данный момент он значится руководителем и/или совладельцем сразу нескольких компаний с созвучными названиями. Все они зарегистрированы в офисном здании по адресу ул. Юности, 6.

ООО «Крост-инвест» и ООО «НСТ» занимаются подготовкой строительных участков. ООО «Крост-НТ», где Сергею Чебыкину принадлежит 50,18%, специализируется на производстве общестроительных работ по возведению зданий, ООО «НТ-Крост» - на производстве общестроительных работ. ООО «Крост» занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, включая пиво.

Еще одно охранное агентство «Сапсан» зарегистрировано уже в центральной части города, по адресу ул. Газетная, д. 24. Основной вид деятельности этого агентства - проведение расследований и обеспечение безопасности. Руководитель компании Мосин Михаил Геннадьевич значится как генеральный директор.

У ОА «Сапсан» зафиксированы 5 реорганизаций: в марте 2015 года к этой организации присоединились 4 компании (ООО «ПРАНА», Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани; ООО «Стройинвестгрупп», г. Москва; ООО Транс-услуги, Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани; ООО «ИТАН», г. Санкт-Петербург). А в ноябре 2015 года - еще одно ООО «Интер-ком», (г. Москва).

Индекс должной осмотрительности у ОА «Сапсан» составляет 95 из максимальных 99 (более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций, или является «брошенным» активом). По информации системы СПАРК, данное охранное агентство внесено в негативный реестр, как юридическое лицо, не предоставляющее налоговую отчетность более года.