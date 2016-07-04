Оптовая покупка одежды для бизнеса

В чём её преимущества для покупателей? Прежде всего, в экономии. Приобретая вещи по оптовой цене, покупатель не переплачивает за розничные наценки, аренду торгового места и прочие нюансы. Одежда оптом достаётся ему по цене фирмы-изготовителя.

Выгодна ли оптовая продажа для производителей?

В оптовой торговле есть преимущества как для покупателей, так и для производителей. Да, фабрика получит чуть меньший доход, чем при розничной торговле, зато у неё будут стабильные продажи, широкая клиентская база и возможность расширить в дальнейшем рынки сбыта. Ещё одно немаловажное преимущество - минимизация рисков простоя производственного оборудования. Ведь, персоналу нужно регулярно выплачивать заработную плату, вне зависимости от того, реализован товар или нет.

Кто особо заинтересован в покупке одежды оптом?

В оптовых покупках как мужских, так и женских предметов гардероба, прежде всего заинтересованы рыночные торговцы, владельцы бутиков, павильонов и магазинов. Таким способом им удаётся убить сразу двух зайцев: сэкономить на закупке и торговать модными, современными вещами. Второе место по заинтересованности в оптовых закупках занимают молодые мамочки. Так как детки быстро растут, их гардероб приходится постоянно обновлять. Поэтому мамочки объединяются в интернет-сообщества и группы, договариваются о закупке и делают её. Иногда достаточно группы из 3-5 человек, чтобы выкупить ростовку детской одежды оптом.

На каждой фабрике-производителе имеются штатные специалисты, отвечающие за создание и ведение официального сайта, на котором размещается весь ассортимент выпускаемых моделей с подробным описанием каждого товара.

Сегодня у всех есть доступ к интернету, поэтому можно постоянно отслеживать изменения тенденций моды, а также приобретать одежду по максимально выгодным ценам.

Где жителям Екатеринбурга купить женскую одежду оптом?