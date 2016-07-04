Президент России запретил коллекторам заниматься самоуправством
Вчера, 3 июля, Владимир Путин подписал федеральный закон, который определяет действия выбивателей долгов.
Новый документ, одобренный лидером России, регламентирует порядок взаимодействия представителей коллекторских организаций с должниками. Отныне коллекторам запрещено применять физическую силу или угрожать расправой. Помимо этого, закон не позволяет наносить должникам вред здоровью, имуществу или же оказывать психологическое давление.
Теперь закон разрешает коллекторским фирмам звонить своим клиентам только дважды в неделю, а приходить – максимум 1 раз за 7 дней. Кроме того, напоминать о том, что необходимо вернуть долг, коллекторы могут строго в регламентированное время: в будние дни – с 8:00 до 22:00, а в выходные – с 9:00 до 22:00. Причем, новые нормы запрещают коллекторам действовать анонимно, а также взимать долги за ЖКХ или работать с индивидуальными предпринимателями.
Напомним, действия представителей коллекторских фирм постоянно попадают в криминальные хроники: только в этом году на Среднем Урале выбиватели долгов закрывали ребенка в квартире, срывали работу больниц, писали на стенах в подъездах угрожающие надписи и портили имущество своих «клиентов».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru