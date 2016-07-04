Президент России запретил коллекторам заниматься самоуправством

Теперь закон разрешает коллекторским фирмам звонить своим клиентам только дважды в неделю, а приходить – максимум 1 раз за 7 дней. Кроме того, напоминать о том, что необходимо вернуть долг, коллекторы могут строго в регламентированное время: в будние дни – с 8:00 до 22:00, а в выходные – с 9:00 до 22:00. Причем, новые нормы запрещают коллекторам действовать анонимно, а также взимать долги за ЖКХ или работать с индивидуальными предпринимателями.