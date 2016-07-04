Строительство соляных комнат в Москве

Галотерапия применяется в качестве профилактики всевозможных заболеваний. Построить соляную комнату можно как в коммерческих целях, так и для частного пользования, цена на сооружение будет зависеть от размеров соляных блоков.

Рассматриваемые помещения применяют в детских учебных заведениях, SPA-комплексах и салонах красоты. Для обустройства комнаты нужна площадь в пределах 8-12 м², пол, стены и потолок выкладывают плиткой из соли либо располагают соляные блоки. В Москве сооружение данного объекта можно доверить профессиональной компании, примеры работ которой можно видеть здесь http://bankow.ru/galleries/snezhnie-komnati.

Проектирование соляных комнат

Строительство подразумевает под собой несколько этапов: проектирование, составление сметы, закупку установок, монтаж, ввод объекта в эксплуатацию. Качественные цельные блоки соли добывают в солерудниках. Эти материалом обшивают все грани помещения, а за ними делают подсветку, мощность и цвет которой поддается регулировке. Нежный свет успокаивает нервную систему, снимает усталость, улучшает оздоровительный эффект аэрозоля. Купить проект можно недорого.

Польза соляных комнат

Всем нам известна накопившаяся усталость и сезонные простудные заболевания, именно в борьбе с этими недугами помогают сеансы в соляной комнате. Соль оказывает омолаживающий эффект, повышает работоспособность и нормализует работу эндокринной системы. Заряженные ионами частицы соли посредством циркуляции вентилятором или кондиционером очищают воздух. Нахождение в галокамере с температурой в пределах 16-22ºС и влажностью 45-70% благотворно влияет на общее состояние организма. Человек по сути дышит воздухом, где нет аллергенов и микробов. Так лечатся бронхо-легочные и аллергические заболевания, проблемы с кожей (экземы, псориаз), стабилизируется работа печени и повышается уровень эритроцитов в крови.

Комната данного образца выступает прекрасным аналогом морского побережья, микроклимат которого укрепляет иммунную и нервную системы. А посещать ее можно круглогодично в удобное для человека время.