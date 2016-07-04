В Нижнем Тагиле подросток сбежал из тубдиспансера: его разыскивает полиция (ФОТО)
4 июля 2016, 08:00Общество
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В Нижнем Тагиле разыскивается 15-летний мальчик, который 1 июля самовольно ушел из тубдиспансера №3 по адресу Победы, 41.
Сюжеты: Нижний Тагил
Отдел полиции №18 обращается к тагильчанам за помощью в поиске Павла Силантьева. Его рост – 170 см, худощавого телосложения. Мальчик был одет в синий свитер, серую футболку и черные штаны.
Добавим, что подросток уже неоднократно сбегал. Сейчас сотрудники полиции изучают связи беглеца, а также проверят места, где часто собираются подростки. А тагильчан просят звонить по телефону 02, либо в дежурную часть – 8 (3435) 47-71-02, 43-15-59.
Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле
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