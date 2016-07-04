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В Нижнем Тагиле подросток сбежал из тубдиспансера: его разыскивает полиция (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле подросток сбежал из тубдиспансера: его разыскивает полиция (ФОТО)

4 июля 2016, 08:00Общество
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