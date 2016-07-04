Выбираем вытяжку для кухни
Неправильно подобранная вытяжка для кухни может быть причиной многих проблем. Она может шуметь слишком сильно, неэффективно справляться с задачей устранения запахов или наоборот, создавать сквозняки. Советуем, как выбрать правильную вытяжку.
Кухонный воздухоочиститель или вытяжка – необходимый бытовой прибор. Дополнительная вентиляция на кухне нужна, ведь кухня – место приготовления пищи. Вместе разбираемся, как выбрать вытяжку.
Налёт на потолке и стенах, запахи, жир на поверхностях – все эти неприятности испортят настроение и отравят жизнь, если нет вытяжки. Не стоит забывать о том, что вытяжка для кухни – это ещё и элемент интерьера. Выбрать вытяжку – не такое простое дело, как представляется на первый взгляд.
Различия в технических характеристиках
Для владельцев электрических плит интервал увеличивается примерно вдвое.
Вытяжка как элемент интерьера
Вытяжку для кухни нужно выбирать так, чтобы она выписывалась в общий стиль помещения:
Цена кухонной вытяжки зависит от множества факторов: производителя, технических характеристик, материала, дополнительных опций и пр. Выбирайте ту, что качественно очистит воздух, принесёт комфорт и украсит вашу кухню. Затрудняетесь с выбором? Обращайтесь к знающим консультантам - например, интернет-магазина