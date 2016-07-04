Выбираем вытяжку для кухни

Налёт на потолке и стенах, запахи, жир на поверхностях – все эти неприятности испортят настроение и отравят жизнь, если нет вытяжки. Не стоит забывать о том, что вытяжка для кухни – это ещё и элемент интерьера. Выбрать вытяжку – не такое простое дело, как представляется на первый взгляд.