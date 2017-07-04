13-летняя екатеринбурженка родила сына: следователи разыскивают отца ребёнка
4 июля 2017, 08:00Общество
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Некоторое время назад в полицию столицы Урала поступило сообщение о том, что у 13-летней девочки родился ребенок. Информация была передана в следственный комитет, где сейчас проводят доследственную проверку.
Сюжеты: Екатеринбург
Выяснилось, что мать девочки некоторое время назад ушла из жизни. Отец с девочкой не проживал, передает СК РФ по региону.
Сейчас проверяется, насколько ответственно сотрудники органов системы профилактики занимались контролем сироты. По результатам проверки должностные лица будут привлечены к наказанию по факту халатности.
В рамках расследования установят, кто является отцом сына, появившегося на свет в апреле 2017 года у 13-летней девочки. Ему грозит уголовная ответственность за половое сношение с несовершеннолетней.
Напомним, некоторое время назад в Екатеринбурге решали судьбу беременной 12-летней цыганской девушки, которая ждала ребёнка от 16-летнего мужа.
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