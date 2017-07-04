13-летняя екатеринбурженка родила сына: следователи разыскивают отца ребёнка

Выяснилось, что мать девочки некоторое время назад ушла из жизни. Отец с девочкой не проживал, передает СК РФ по региону.

Сейчас проверяется, насколько ответственно сотрудники органов системы профилактики занимались контролем сироты. По результатам проверки должностные лица будут привлечены к наказанию по факту халатности.

В рамках расследования установят, кто является отцом сына, появившегося на свет в апреле 2017 года у 13-летней девочки. Ему грозит уголовная ответственность за половое сношение с несовершеннолетней.

Напомним, некоторое время назад в Екатеринбурге решали судьбу беременной 12-летней цыганской девушки, которая ждала ребёнка от 16-летнего мужа.