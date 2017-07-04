Друзья, в июле мы приготовили специальное предложение от отделения косметологии!

Успевайте воспользоваться нашим предложением «ЛЕТО КРАСОТЫ»! только в июле!

Записаться консультацию и получить рекомендации от квалифицированных специалистов можно у администраторов по телефонам: 8 (3435) 91-54-67, 8 922 164 1397, 8 922 608 0847