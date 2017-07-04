Друзья, в июле мы приготовили специальное предложение от отделения косметологии!
4 июля 2017, 13:05Обществоoffice@tagilcity.ru
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Обновление цвета перманентного макияжа – 3750 рублей.Вакуумный массаж тела – 500руб. плюс + консультация косметолога БЕСПЛАТНО!Успевайте воспользоваться нашим предложением «ЛЕТО КРАСОТЫ»!...
Обновление цвета перманентного макияжа – 3750 рублей.
Вакуумный массаж тела – 500руб. плюс + консультация косметолога БЕСПЛАТНО!
Успевайте воспользоваться нашим предложением «ЛЕТО КРАСОТЫ»! только в июле!
Записаться консультацию и получить рекомендации от квалифицированных специалистов можно у администраторов по телефонам: 8 (3435) 91-54-67, 8 922 164 1397, 8 922 608 0847
Наш сайт www.morsel-nt.ru
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