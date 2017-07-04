Количество поставленных на учет мигрантов в Свердловской области с начала года увеличилось на 10%

С начала этого года в Свердловской области поставили на миграционный учет больше 130 тысяч иностранцев. Это на 10% больше по сравнению с подобным промежутком 2016 года.

За это время примерно выявили 3 тысячи человек, нарушивших режим въезда в страну и пребывания в ней. Их привлекли к административной ответственности. Также 776 мигрантов были выдворены из России по решению суда. Еще 122 человек было депортировано, сообщает «УралБизнесКонсалтинг».

Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области во время совещания по противодействию незаконной миграции. Также было отмечено, что каждый год в уральский регион въезжает больше 200 тысяч иностранцев. При этом в прокуратуре считают недостаточно эффективной работу по профилактике преступлений, связанных с незаконной миграции.