Коллекторы угрожают жителю Нижнего Тагила и его семье и требуют заплатить несуществующий долг в «Альфа-банке»

Молодой человек был удивлен, когда однажды ему позвонили из «Первого коллекторского агентства» с просьбой оплатить долг по кредиту «Альфа-Банка». Клиентом этого банка он никогда не был.

У меня всегда была хорошая кредитная история. У меня есть ипотека, но это крупный кредит. Брать 70 000 рублей я бы никогда не стал. Клиентом «Альфа-Банка» никогда не был поясняет мужчина.

Звонки стали поступать все чаще. Молодой человек провел собственное расследование. Всплыли события 2011 года:

В октябре 2011 года у меня угнали машину. В ней был портфель со всеми личными документами, в том числе и паспорт. Естественно, я подавал заявление в полицию. А где-то примерно через год мне позвонили из банка и попросили оплатить задолженность по кредиту рассказывает тагильчанин.

Молодой человек был немало удивлен, когда обратился в банк и выяснил, что на его имя в «Альфа-банке» выдан кредит в размере 70 000 рублей. По кредиту имеется просроченная задолженность.

По времени получается, что кредит был оформлен примерно тогда же, когда был угнан автомобиль. В каком-то магазине бытовой техники на мой паспорт взяли холодильник и ещё что-то. Знаю, что кредитные эксперты в магазинах всегда фотографируют заемщика. Интересно, чья фотография в базе данных банка? Терзают сомнения, что кредит заведомо мошеннический рассуждает мужчина.

Молодой человек взял в полиции документы, подтверждающие угон машины и утрату паспорта. С ними он отправился в банк:

Я предоставил службе безопасности банка подтверждение об угоне автомобиля и утрате личных документов. Они были приняты в работу. Знаю также, что материал проверки по мошенническому кредиту был передан в полицию, в Ленинский райотдел. И я, надеясь на профессионализм и сознательность сотрудников службы безопасности банка, благополучно начал забывать о происшедшем. Но не тут то было поделился молодой человек.

Прошло 4 года после вышеописанных событий. На телефон тагильчанина начали поступать звонки от коллекторов.

Сначала я был крайне удивлен. И, если честно, вообще не понял, чего от меня хотят. Голос представился сотрудником «Первого коллекторского бюро». При повторном разговоре я рассказал историю про мошеннический кредит и наличие у меня на то подтверждающих документов. Меня внимательно выслушали, сообщили, что зафиксировали информацию и даже готовы взглянуть на эти документы. Но мне продолжали звонить. Самое интересное, что каждый раз очередной сотрудник бюро называл разную сумму для оплаты. Это были и 10 000, и 8 000, и 50 000, и даже 1 000 рублей. Видимо, лишь бы сколько продолжил свой рассказ тагильчанин.

Звонки поступали днем и вечером. Какое-то время мужчина просто перестал брать трубку. И тогда звонить начали ребенку. Прямо во время уроков.

По прошествии времени снова состоялся диалог молодого человека и сотрудника «Первого коллекторского бюро». Житель Нижнего Тагила предложил взыскателям подать на него в суд, так как платить по несуществующему долгу он не собирается.

Я предложил коллекторам подать на меня в суд. Тогда бы я смог доказать свою непричастность к кредиту и избавить себя от надоедливых взыскателей. А ребята – ни в какую. Не хотят в суд, без зарплаты ведь останутся. Дальше было уже совсем смешно. Диалоги происходили следующим образом: «Вы нам заплатите, потом дальше с банком разбирайтесь», «Давай, друг, сегодня тысячу через час, и мы пока отстанем», «Ты же понимаешь, что чтобы ты ни говорил, платить все равно придется» и так далее рассказывает мужчина.

Молодой человек записывал разговоры со звонившими. Коллекторы не могли точно сказать адрес местонахождения конторы, когда пострадавший от их деятельности мужчина предложил встретиться. Также не могли назвать номер лицензии и реквизиты организации, в которой работают.

У меня вообще начало создаваться впечатление, что работают мошенники. Меня пытались уговорить внести ну хоть сколько-нибудь. Когда увещевания не помогли, начались угрозы. Я записывал несколько последних диалогов. Намерен обратиться в прокуратуру. Подавать на меня в суд мошенники так и отказываются. Любому коллектору это не выгодно, ему важно заработать проценты с взысканной суммы. Они так зарабатывают, а мне то что делать? Я настаиваю - пусть подают на меня в суд. Просто не беру трубку делится информацией молодой человек.

Сотрудники «Первого коллекторского» повернули работу в русло угроз. Неоднократно молодой человек слушал в трубку, что его жене и матери не очень понравятся звонки днем и ночью. Он возмущен таким поведением коллекторов:

Это уже ни в какие рамки! Причем здесь жена и мать! А больше всего меня в этой ситуации поражает банк. Похоже, никто ни в чем не разбирался. Либо кто-то покрывает своих сотрудников. Продать коллекторам заведомо мошеннический кредит спустя 3 года!

На данный момент тагильчанин планирует обратиться в органы прокуратуры и в суд с иском. Терпеть угрозы по телефону он больше не намерен.

Больше всего все это раздражает, потому что я никому ничего не должен возмущается мужчина

Мнение эксперта:

Кредитный договор может отойти коллекторам по договору цессии, или переуступки прав. Еще часто цессию называют продажей долга, что по факту и происходит: за процент от суммы задолженности он передается третьему лицу. Если у коллекторов нет лицензии на осуществление банковской деятельности, то передача требует согласия заемщика. Однако, бывает, что банки обходят этот регламент, так как при оформлении кредита в договоре сразу прописывают свое право на передачу требования исполнения обязательств по кредиту третьим лицам. Заемщик подписывает такой договор и тем самым соглашается на условия передачи по усмотрению банка. Банк, как правило, продает долг по кредиту в следующих случаях: Когда задолженность безвозвратная. Самостоятельно взыскивать такой долг накладно и хлопотно, выгоднее переуступить его и получить хоть какую-то компенсацию. Либо банк планирует открывать процедуру банкротства или ликвидации, и переуступая долг может быстро выручить средства. Есть Федеральный закон «о персональных данных». Банк вправе использовать персональные данные человека, пока он не напишет заявление об отзыве персональных данных. Тогда любые звонки и рассылки поступать не будут. Но, если по кредитному договору есть задолженность, то это не поможет. Т.е. избавиться от звонков коллекторов можно будет только погасив задолженность. Либо обратиться в суд. Из практики могу сказать, что после написания такого заявления в банке звонки прекращались прокомментировал ситуацию TagilCity.ru юрисконсульт по взысканию просроченной задолженности.