Мужчина в Нижнем Тагиле арестован на 10 суток за долг в 785 тысяч по алиментам

Как сообщают судебные приставы, имущества для взыскивания или расчётных счётов у нерадивого отца не оказалось.

Он работает водителем маршрутки, однако выяснилось, что свои доходы скрывает. С иском обратилась в суд его бывшая супруга и мать двух несовершеннолетних детей. Она сообщила, что средства на содержание детей не выплачивались уже долгое время.