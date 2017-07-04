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Мужчина в Нижнем Тагиле арестован на 10 суток за долг в 785 тысяч по алиментам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мужчина в Нижнем Тагиле арестован на 10 суток за долг в 785 тысяч по алиментам

4 июля 2017, 18:55ОбществоЕкатерина Малых
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