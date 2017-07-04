Мужчина в Нижнем Тагиле арестован на 10 суток за долг в 785 тысяч по алиментам
4 июля 2017, 18:55ОбществоЕкатерина Малых
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На 10 суток арестовали 49-летнего Виктора из Нижнего Тагила за неуплату долга по алиментам на сумму 785 тысяч рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщают судебные приставы, имущества для взыскивания или расчётных счётов у нерадивого отца не оказалось.
Он работает водителем маршрутки, однако выяснилось, что свои доходы скрывает. С иском обратилась в суд его бывшая супруга и мать двух несовершеннолетних детей. Она сообщила, что средства на содержание детей не выплачивались уже долгое время.
Суд вынес постановление в отношении неплательщика и назначил административный арест на срок в 10 суток.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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