Проезд на красный и разговоры по телефону за рулём: на видео попали многочисленные нарушения ПДД в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

За полторы минуты езды по Вагонке в Нижнем Тагиле на камеру попали сразу несколько серьёзных нарушений.

Чёрный тонированный Ford при повороте налево не занял крайне левого положения и, выехав, остановился, зачем-то выпуская автомобиль Honda. Затем он выезжает и уже сам обгоняет без поворотников Honda. После чего оба автомобиля с номерами Е370ОХ 196 и У749ОС 96 последовательно поворачивают налево под красный сигнал светофора, при этом Ford вновь не включает поворотники.

При повороте автора видео с улицы Окунева на улицу Энтузиастов он пропускает ВАЗ-2112. В кадре чётко видно, что водитель пропускаемого автомобиля разговаривает за рулём по телефону.

С самого начала видео, вдоль дороги на газоне около дома №18 по улице Окунева, хорошо просматривается несколько стоящих на газоне машин.

Такими оказались всего лишь полторы минуты езды по Вагонке.

Ещё одно зафиксированное нарушение произошло на пересечении улицы Окунева с проспектом Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. На светофоре серая иномарка с номером Е370ОХ 196 выезжает на этот перекрёсток во время действия красного сигнала.

ГИБДД сделает правовую оценку действий водителей этих транспортных средств. Редакция TagilCity.ru будет следить за последствиями для нарушителей.