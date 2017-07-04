Проезд на красный и разговоры по телефону за рулём: на видео попали многочисленные нарушения ПДД в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Нескольких автохамов Нижнего Тагила зафиксировали камеры автолюбителей.
За полторы минуты езды по Вагонке в Нижнем Тагиле на камеру попали сразу несколько серьёзных нарушений.
Чёрный тонированный Ford при повороте налево не занял крайне левого положения и, выехав, остановился, зачем-то выпуская автомобиль Honda. Затем он выезжает и уже сам обгоняет без поворотников Honda. После чего оба автомобиля с номерами Е370ОХ 196 и У749ОС 96 последовательно поворачивают налево под красный сигнал светофора, при этом Ford вновь не включает поворотники.
При повороте автора видео с улицы Окунева на улицу Энтузиастов он пропускает ВАЗ-2112. В кадре чётко видно, что водитель пропускаемого автомобиля разговаривает за рулём по телефону.
С самого начала видео, вдоль дороги на газоне около дома №18 по улице Окунева, хорошо просматривается несколько стоящих на газоне машин.
Такими оказались всего лишь полторы минуты езды по Вагонке.
Ещё одно зафиксированное нарушение произошло на пересечении улицы Окунева с проспектом Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. На светофоре серая иномарка с номером Е370ОХ 196 выезжает на этот перекрёсток во время действия красного сигнала.
ГИБДД сделает правовую оценку действий водителей этих транспортных средств. Редакция TagilCity.ru будет следить за последствиями для нарушителей.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru