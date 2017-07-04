Тема благоустройства дворов стала основной во время объезда Ленинского района мэром Нижнего Тагила

Сергей Носов совершил объезд дворовых территорий Ленинского района. Мэр проверил их состояние и встретился с жителями. Во время обсуждения насущных проблем тагильчане поделились с главой города тем, что их беспокоит.

Так, жители одного из домов на Высокогорской улице пожаловались мэру на то, что их не устраивает соседство с кафе «Девичья башня». Посетители данного заведения ведут себя шумно. разрушают газоны во дворе. ставят множество машин в неположенных местах.

Сергей Носов ответил, что ликвидировать кафе можно только в рамках закона: администрация таких полномочий не имеет. Он дал поручение депутату гордумы Вячеславу Малых – разобраться в данной проблеме и урегулировать этот вопрос так, чтобы решение удовлетворило обе стороны.

Также была затронута проблема скопления дождевой воды во дворах: образуются большие лужи, в которых стоит вода. Жители отметили, что до сих пор не до конца убраны деревья, упавшие во время урагана.

Сергей Носов напомнил жителям. что в 2017 году утверждена федеральная программа по благоустройству придомовых территорий и предложил свою поддержку тем жителям, которые примут в ней участие. Также мэр напомнил о том, что тагильчанам самим необходимо проявлять активность. Тогда состояние дворовых территорий станет лучше.