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Тема благоустройства дворов стала основной во время объезда Ленинского района мэром Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тема благоустройства дворов стала основной во время объезда Ленинского района мэром Нижнего Тагила

4 июля 2017, 11:45Общество
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