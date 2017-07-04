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Волонтёры вышли на помощь полиции в поиске пропавшего в Нижнем Тагиле детского тренера и экс-хоккеиста «Спутника» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волонтёры вышли на помощь полиции в поиске пропавшего в Нижнем Тагиле детского тренера и экс-хоккеиста «Спутника» (ФОТО)

4 июля 2017, 18:45ОбществоПавел Щербина
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