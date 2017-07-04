Волонтёры вышли на помощь полиции в поиске пропавшего в Нижнем Тагиле детского тренера и экс-хоккеиста «Спутника» (ФОТО)

Спортсмен присутствовал с двумя друзьями на вечеринке в клубе на пересечении ул. Космонавтов и Быкова. Работу по поиску молодого человека прокомментировали в полиции:

3 июля в отдел полиции №16 обратились мама пропавшего и его друг. Они рассказали, что молодой человек отдыхал с двумя друзьями в клубе. Сначала домой ушёл один из них, затем собирался и Александр, но он пропал, не попрощавшись с оставшимся товарищем. С тех пор о его месте нахождения близким ничего неизвестно. Полицией проводится весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Проверяются связи молодого человека, просматриваются социальные сети. Будут изучены записи с камер видеонаблюдения этого заведения и находящихся поблизости рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.

По одной из версий полиции, молодой человек мог покинуть город по личным причинам.

4 июля в 18:00 около клуба, откуда ушёл молодой мужчина, соберутся волонтёры. Они прочешут местность, расклеят листовки с фотографиями, особыми приметами молодого человека и контактными телефонами близких.

В 18:00 мы соберёмся у клуба, в качестве волонтёров поучаствовать в поисках вызвались многие друзья, знакомые, родители воспитанников из спортивной школы. Мы просмотрели видеозаписи из клуба и узнали, что Саша в одиночестве вышел оттуда и пошёл в сторону ул. Быкова. В такси он не садился. Мы планируем прочесать ту местность и расклеить листовки с фотографиями рассказала журналистам TagilCity.ru мама пропавшего спортсмена - Лариса Юрьевна.

Фото: поиск волонтёрами Александра и расклеивание фотографий, 4 июля, 2017 г.

Если вам что-то известно о месте нахождения молодого мужчины - звоните по телефону полиции «02» или 8 (912) 617-50-16.