Жить не на что: рабочие завода металлических конструкций в Нижнем Тагиле полгода получают зарплату с задержкой

Часто стали задерживать зарплату, следующий этап стали делить на 2 части. Сейчас снова задержали, поделили на проценты и теперь говорят, что остальные деньги выплатят неизвестно когда. А аванс тем более пожаловалась сотрудница завода.

По графику выплаты должны происходить ежемесячно 15 числа. К 19 июня рабочие получили только 65% от заработной платы. Когда будут выплачены остатки - никому не известно. У многих сотрудников завода накопились задолженности по оплате коммунальных услуг, некоторые не могут заплатить по действующим кредитам.

Говорят, нет у завода денег делятся информацией рабочие.

28 июня редакция TagilCity.ru обратилась к руководству НТЗМК, чтобы получить комментарий:

29 июня будет выплачена зарплата за май, всем всё дадут заверили в отделе по персоналу.

Однако, рабочие НТЗМК не получили свои деньги в назначенную дату. Нет обещанных выплат и на 4 июля.

Сегодня звонила в бухгалтерию. Сказали, неизвестно, когда деньги дадут сообщила во вторник труженица завода.

В подтверждение своих слов она предоставила редакции аудиозапись разговора. На ее вопрос «когда будет зарплата?» на другом конце провода ответили – «не знаем».

Комментарии по ситуации от директора по персоналу и социальной политике завода журналисту TagilCity.ru Вячеслава Горячкина получить не удалось. Руководство других отделов отказалось что-либо комментировать.