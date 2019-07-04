Аркадий Чернецкий предложил перенести Деревню Универсиады

Планировалось, что главный объект Универсиады-2023 разместится на площадке, зарезервированной под ЭКСПО-2025. Однако объект может оказаться слишком дорогим, так как на территории не проложены коммуникации.

Есть другие площадки — на Шарташе, где планировали построить корпус УрФУ. Или рядом с Екатеринбург-ЭКСПО. Они выглядит предпочтительнее, чем ВИЗ, с точки зрения инженерных затрат, пояснил Чернецкий корреспондентам ЕТВ.

С другой стороны, Чернецкий полагает, что от выбора площадки для Деревни Универсиады зависит судьба второй ветки метро. Если университетский городок разместится на ВИЗе, то есть больше шансов получить финансирование из федеральной казны на строительство второй ветки, которая, согласно проекту, как раз должна протянуться до микрорайона.