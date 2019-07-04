Красный Крест в Нижнем Тагиле собирает гуманитарную помощь жителям Иркутской области

Тагильчане могут принести постельные принадлежности, подушки, одеяла, обувь и одежду любых размеров, предметы гигиены, а также нескоропортящиеся продукты (детское питание, консервы, крупы и макароны, соль, сахар, печенье и прочее), также можно приносить садовый инвентарь и инструменты.

Передать вещи можно в Медицинский колледж на проспекте Ленина, 27 с 12:00 до 17:00 в рабочие дни, в субботу — с 11:00 до 16:00. Задать вопросы касательно гуманитарной помощи можно по телефону 8 (343)-379-42-17 (штаб Красного Креста в Екатеринбурге).

Напомним, что с 25 июня в Иркутской области затоплены 98 населенных пунктов, эвакуированы более 2,5 тысячи человек, пострадало жилье более 30 тысяч человек, по последним данным, погибли 20 человек. Разрушены мосты и дороги, затоплено 49 социально значимых объектов.