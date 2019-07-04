Минздрав рассказал об основных причинах смерти трудоспособных россиянок
Сегодня, 08:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Согласно данным министерства, основная часть трудоспособных россиянок умирает от онкологии и болезней системы кровообращения, пишет «Российская газета».
От новообразований умирают 23,8% женщин трудоспособного возраста, от болезней системы кровообращения — 22,9%. Оставшиеся 19,2% — смерть от внешних причин.
Реже всего женщины умирают в трудоспособном возрасте в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Более всего — в Кемеровской области, на Чукотке и в республике Тыва.
Напомним, ранее ФФОМС обвинил Свердловскую область в срыве программы по снижению смертности от онкологии. По мнению экспертов, свердловские медики не применяют новые схемы лечения и пользуются дешевыми препаратами, а также не успевают осваивать средства федеральных субсидий.
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