Минздрав рассказал об основных причинах смерти трудоспособных россиянок

От новообразований умирают 23,8% женщин трудоспособного возраста, от болезней системы кровообращения — 22,9%. Оставшиеся 19,2% — смерть от внешних причин.

Реже всего женщины умирают в трудоспособном возрасте в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Более всего — в Кемеровской области, на Чукотке и в республике Тыва.