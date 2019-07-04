Проектирование детской больницы возле госпиталя Тетюхина начнётся в 2020 году
Сегодня, 18:51ОбществоФото: TagilCity.ru
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Минстрой и Минздрав Свердловской области в 2020 году приступят к проектированию строительства детской многопрофильной больницы на Гальянке. Об этом заявил замминистра строительства и развития инфраструктуры региона Виктор Московских, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Больницу на 160 мест планируют построить рядом с госпиталем Тетюхина. Проектированием строительства займется Минстрой и Минздрав в 2020 году. Во время визита в Нижний Тагил Виктор Московских подчеркнул, что территория у госпиталя подходит под возведение больницы, так как туда подведена магистральная сеть с коммуникациями.
Замминистра дал поручение представителям областного УКСа совместно с администрацией города и главным врачом детской городской больницы Дмитрием Клейменовым изучить реестр экономической наиболее подходящий объект-аналог.
Напомним, что фундамент детской многопрофильной больницы начали возводить более 20 лет назад на Муринских прудах.
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