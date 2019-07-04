Проектирование детской больницы возле госпиталя Тетюхина начнётся в 2020 году

Больницу на 160 мест планируют построить рядом с госпиталем Тетюхина. Проектированием строительства займется Минстрой и Минздрав в 2020 году. Во время визита в Нижний Тагил Виктор Московских подчеркнул, что территория у госпиталя подходит под возведение больницы, так как туда подведена магистральная сеть с коммуникациями.