Шойгу назвал причину ЧП с гибелью 14 моряков на глубоководном аппарате

В сообщении также говорится, что из аккумуляторного отсека пожар «получил некое распространение». В настоящий момент работу ведут представители промышленности и конструкторы лодки, они вошли в состав оперативного штаба, занимающегося выяснением всех обстоятельств ЧП. Также Шойгу сообщил, что аппарат возможно отремонтировать, устанавливаются сроки, за которые это можно сделать. По словам министра, ядерная энергетическая установка на подводном аппарате «полностью изолирована и безлюдна».