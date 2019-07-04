Шойгу назвал причину ЧП с гибелью 14 моряков на глубоководном аппарате
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что основной причиной ЧП на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков, является пожар в аккумуляторном отсеке, пишет ТАСС со ссылкой на данные с сайта Кремля.
В сообщении также говорится, что из аккумуляторного отсека пожар «получил некое распространение». В настоящий момент работу ведут представители промышленности и конструкторы лодки, они вошли в состав оперативного штаба, занимающегося выяснением всех обстоятельств ЧП. Также Шойгу сообщил, что аппарат возможно отремонтировать, устанавливаются сроки, за которые это можно сделать. По словам министра, ядерная энергетическая установка на подводном аппарате «полностью изолирована и безлюдна».
Семьям погибших моряков будет оказана помощь. В частности, до 18 лет дети моряков будут получать пособие, равноценное объему средств, получаемых моряком при жизни. Семьям подводников помогут с образованием детей и жильем.
Напомним, ЧП на глубоководном аппарате произошло 1 июля.