Жителя Нижнего Тагила арестовали при получении почтовой посылки с ЛСД из Польши

В подъезде дома в Нижнем Тагиле была остановлена 64-летняя женщина, при ней находилось международное почтовое отправление. Она пояснила, что оно предназначается ее сыну. Полицейские выяснили, что конверт, действительно, ожидает ее сын, который для конспирации использовал вымышленное имя получателя.