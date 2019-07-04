Жителя Нижнего Тагила арестовали при получении почтовой посылки с ЛСД из Польши
Сегодня, 15:32ОбществоФото: Уральское таможенное управление
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Таможенники совместно с транспортной полицией пресекли канал поставки наркотиков из Польши в Нижний Тагил, сообщает Уральское таможенное управление.
Сюжеты: Нижний Тагил
В подъезде дома в Нижнем Тагиле была остановлена 64-летняя женщина, при ней находилось международное почтовое отправление. Она пояснила, что оно предназначается ее сыну. Полицейские выяснили, что конверт, действительно, ожидает ее сын, который для конспирации использовал вымышленное имя получателя.
В конверте, по данным экспертизы, находился синтетический наркотик ЛСД. Всего оперативниками было изъято 750 доз данного наркотического вещества. Мужчина пояснил, что намеревался сбыть ЛСД через собственный интернет-магазин.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей