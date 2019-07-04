Тагильских ветеранов наградят медалями по указу президента Белоруссии

В число награжденных вошли екатеринбуржцы и жители 20 муниципалитетов. Ветеранам из уральской столицы уже вручил награды руководитель отделения Посольства Белоруссии в Екатеринбурге Василий Кунский.

В ближайшее время медали получат жители Нижнего Тагила, Первоуральска, Сысерти, Ивделя, Камышлова, Тавды и других городов.