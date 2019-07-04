Тагильских ветеранов наградят медалями по указу президента Белоруссии
Сегодня, 16:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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171 свердловчанин получит награды по указу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Медали вручат за участие в сражениях на территории республики в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Нижний Тагил
В число награжденных вошли екатеринбуржцы и жители 20 муниципалитетов. Ветеранам из уральской столицы уже вручил награды руководитель отделения Посольства Белоруссии в Екатеринбурге Василий Кунский.
В ближайшее время медали получат жители Нижнего Тагила, Первоуральска, Сысерти, Ивделя, Камышлова, Тавды и других городов.
Акция приурочена к Дню независимости Республики Беларусь и к 75-летию освобождения страны от фашистов.
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