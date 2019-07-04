На бывшего главу «Автодора» заведено уголовное дело

По сообщению генерального прокурора Юрия Чайки, нарушения были выявлены во время совместной проверки Генпрокуратуры и Счетной палаты России.

Кельбах занимал пост главы «Автодора» с 2011 года, весной этого года он ушел в отставку. Как сообщали федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники, уход Кельбаха мог быть связан со срывами сроков строительства ЦКАД. Его место занял Вячеслав Петушенко.