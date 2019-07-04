На бывшего главу «Автодора» заведено уголовное дело

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Бывший глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах стал фигурантом уголовного дела из-за нарушений, выявленных при строительстве центральной кольцевой автодороги в Подмосковье, сообщает РИА «Новости».
По сообщению генерального прокурора Юрия Чайки, нарушения были выявлены во время совместной проверки Генпрокуратуры и Счетной палаты России.
Кельбах занимал пост главы «Автодора» с 2011 года, весной этого года он ушел в отставку. Как сообщали федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники, уход Кельбаха мог быть связан со срывами сроков строительства ЦКАД. Его место занял Вячеслав Петушенко.
Строительство ЦКАД должно было завершиться в 2018 году, однако в этом году потребовались дополнительные вложения в размере 20 миллиардов рублей, а сроки завершения строительства были сдвинуты на 2020 год.
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