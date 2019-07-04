Управление ЖКХ Среднеуральска заплатит 100 тыс. рублей за нападение собаки на ребенка
Сегодня, 10:31ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Среднеуральска обязали выплатить компенсацию несовершеннолетней, пострадавшей от нападения бродячей собаки, сообщает прокуратура Свердловской области.
15 января 2019 года 4-летняя девочка пострадала от нападения безнадзорной собаки. Инцидент произошел на территории детской площадки на улице Советской. В результате нападения животного ребенок получил множественные раны лица и травму глаза.
Надзорным ведомством была организована проверка в ходе которой установлено, что за отлов безнадзорных животных отвечает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», организацией в период с 25 декабря 2018 года по 28 января 2019 года не был заключен контракт со службой отлова.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетней. Суд исковые требования удовлетворил и постановил взыскать с муниципального учреждения 100 тысяч рублей.
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