Управление ЖКХ Среднеуральска заплатит 100 тыс. рублей за нападение собаки на ребенка

15 января 2019 года 4-летняя девочка пострадала от нападения безнадзорной собаки. Инцидент произошел на территории детской площадки на улице Советской. В результате нападения животного ребенок получил множественные раны лица и травму глаза.

Надзорным ведомством была организована проверка в ходе которой установлено, что за отлов безнадзорных животных отвечает МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», организацией в период с 25 декабря 2018 года по 28 января 2019 года не был заключен контракт со службой отлова.