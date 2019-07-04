В Екатеринбурге утвердили нормативы на бесплатное школьное питание

Цена обеда для учеников 1–4 классов будет составлять не более 70 рублей 35 копеек, для обучающихся среднего и старшего звена школы — не более 81 рубля 25 копеек.

Для учеников с ограниченными возможностями здоровья стоимость завтраков и обедов рассчитали отдельно. Для начальной школы цена будет составлять 175 рублей 87 копеек, для 5–11 классов — 203 рубля 13 копеек.