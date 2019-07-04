В Екатеринбурге утвердили нормативы на бесплатное школьное питание
Сегодня, 17:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Администрация Екатеринбурга обозначила сумму субсидии на питание учеников начальных классов и льготников, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Цена обеда для учеников 1–4 классов будет составлять не более 70 рублей 35 копеек, для обучающихся среднего и старшего звена школы — не более 81 рубля 25 копеек.
Для учеников с ограниченными возможностями здоровья стоимость завтраков и обедов рассчитали отдельно. Для начальной школы цена будет составлять 175 рублей 87 копеек, для 5–11 классов — 203 рубля 13 копеек.
В настоящий момент стоимость питания для учеников начальных классов составляет 68 рублей 43 копейки. Суммы установили на первое полугодие 2019–2020 учебного года.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей