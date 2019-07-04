В Москве пройдет 19-ое награждение лучших медиа-менеджеров страны

Главной номинацией стала премия «За социальную ответственность медиа». Несмотря на то, что работа СМИ часто подвергается критике за скандальные репортажи и темы, множество медиахолдингов уже давно стали уделять значительное внимание благотворительности, волонтерству и подвигам обыкновенных людей, сообщает издание «Новые известия».

Так, в 2019 году газета «Комсомольская правда» организовала мультимедийную площадку «Доброволец», свободный доступ к которой имеется у благотворительных фондов и компаний, которые реализуют проекты в сфере корпоративной и социальной ответственности. Организация «Наш дом» также запустила программу «Территория добрый дел», которая рассказывает об историях нуждающихся в помощи детей и взрослых.

Проект АО «Арктика Медиа» - премия «Человек года города Ноябрьск» - посвящен гражданам, которые оказывают активное содействие в развитии города. Пятый канал ко Дню защиты детей запустил «Марафон добра». Благодаря акции было собрано около 30 миллионов рублей, а четыре ребенка смогли найти новых родителей. За всю историю проведения акции было собрано порядка 3,850 миллиарда рублей. Новые семьи обрели 240 сирот.

Директор премии «Медиа-менеджер России» Екатерина Коляда отметила важность социальной ответственности СМИ. Данная номинация, по ее мнению, со временем должна перерасти в ключевой критерий оценки медиа. Она добавила, что руководитель каждой организации несет ответственность прежде всего перед аудиторией за контент, который производит подконтрольная ему компания. Особенно если публикуемый контент может отразиться на психике, а также помогает в современной жизни, работе или учебе. У врачей есть клятва Гиппократа, добавила Коляда, похожее, по ее словам, должно быть и у СМИ.