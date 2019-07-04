В Нижнем Тагиле будут производить сжиженный природный газ

По словам гендиректора ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ) Алексея Крюкова, данная мера позволит экономить средства на транспортировке и снизить стоимость газа, так как Нижний Тагил является активным потребителем голубого топлива.

Патент на малотоннажное производство сжиженного газа ГТЕ получил в 2014 году. Реализуют разработку в Екатеринбурге. С 2017 года топливо поставляют в Казахстан. За два года объемы безтрубопроводной газификации Нур-Султана увеличились втрое, что привело к росту закупок.

Крюков отметил, что в настоящий момент среди производителей сжиженного природного газа (СПГ) идет борьба за его минимальную стоимость.

Если стоимость СПГ у конкурентов составляет 15-25 рублей за килограмм, то ГТЕ научился производить его по цене в районе 8 рублей. Это конкурентное преимущество, которым необходимо воспользоваться, сказал Крюков.

Также он отметил, что за 2018 год поступление газа в газотранспортную систему общество выросло на 1,8 млрд кубометров и составило 79,4 млрд.