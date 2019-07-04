В Свердловской области продается месторождение золота за 95 млн рублей
Сегодня, 20:39ОбществоФото: Avito
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Екатеринбуржец разместил объявление на Avito о продаже месторождения золота, пишет интернет-издание znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Участок площадью 41 квадратный метр продается за 95 млн рублей. Он расположен в четырех километрах от Ивделя. Запасы золотой россыпи составляют 400 килограммов, исследовано на нем лишь 10%. Продавец согласен на торг, в объявлении указано также, что на участке есть здание и электроэнергия.
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