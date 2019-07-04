В Свердловской области продается месторождение золота за 95 млн рублей

Участок площадью 41 квадратный метр продается за 95 млн рублей. Он расположен в четырех километрах от Ивделя. Запасы золотой россыпи составляют 400 килограммов, исследовано на нем лишь 10%. Продавец согласен на торг, в объявлении указано также, что на участке есть здание и электроэнергия.