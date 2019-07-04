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#домахорошо
В Свердловской области продается месторождение золота за 95 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Свердловской области продается месторождение золота за 95 млн рублей

Сегодня, 20:39ОбществоФото: Avito
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