Во время визита на Урал Путин посетит Верхнюю Пышму и УрФУ

Ключевыми мероприятиями станут международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2019» и форум GMIS, которые пройдут в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Ранее стало известно, что руководство комплекса и организаторы мероприятий подготовили для Владимира Путина «тайную» комнату под номером один.

Предварительно утверждено посещение президентом Верхней Пышмы, где он встретится с одной из многодетных семей. Фамилию семьи, которую посетит Путин, разглашать журналистам запретили представители силовых ведомств.

В рамках визита главы государства в УрФУ планируется обсуждение темы Универсиады-2023, право на проведение которой Екатеринбург получил ранее.

Журналисты отмечают, что план мероприятий ещё может измениться. Повлиять на это может визит в Екатеринбург президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Ирана Хасана Рухани. Их приезд в столицу Свердловской области на данный момент официально не подтверждён.