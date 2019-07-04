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#домахорошо
Житель Ирбита осужден на 1 год и 4 месяца за удар ногой полицейского
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конфликт вокруг Храма-на-Драме
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Житель Ирбита осужден на 1 год и 4 месяца за удар ногой полицейского

Сегодня, 19:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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