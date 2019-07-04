Житель Ирбита осужден на 1 год и 4 месяца за удар ногой полицейского
Сегодня, 19:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Ирбита ударил сотрудника ДПС, когда пришел в полицию выручить задержанного друга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Осужденный пришел в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения, чтобы потребовать отпустить своего друга, которого ранее задержали за пьяную езду. При этом мужчина нецензурно выражался. Инспектор ДПС заделал ему замечание, на что мужчина повел себя агрессивно и ударил ногой правоохранителя в область бедра.
За применение насилия в отношении полицейского суд приговорил обвиняемого к 1 году 4 месяцам колонии.
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