Житель Ирбита осужден на 1 год и 4 месяца за удар ногой полицейского

Осужденный пришел в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения, чтобы потребовать отпустить своего друга, которого ранее задержали за пьяную езду. При этом мужчина нецензурно выражался. Инспектор ДПС заделал ему замечание, на что мужчина повел себя агрессивно и ударил ногой правоохранителя в область бедра.