Лишенный сана скандальный отец Сергий рассказал, что будет делать вместо служений

Вчера он заявил об этом, но покидать монастырь отказался.

По благословению старцев Святогорцев святой горы Афон отсекаю свою волю и не буду больше служить в сане священника. Буду руководить монастырем, рассказал Сергий.

Он посоветовал настоятельнице монастыря найти себе другое место, потому что с ней в Среднеуральском монастыре он работать не будет. Кроме того, он не стал поминать в молитвах патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и его окружение.