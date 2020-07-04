Лишенный сана скандальный отец Сергий рассказал, что будет делать вместо служений
Скандальный, теперь уже лишенный сана священник Сергий, принял решение отказаться от дальнейшего служения, пишет «Комсомольская правда».
Вчера он заявил об этом, но покидать монастырь отказался.
По благословению старцев Святогорцев святой горы Афон отсекаю свою волю и не буду больше служить в сане священника. Буду руководить монастырем, рассказал Сергий.
Он посоветовал настоятельнице монастыря найти себе другое место, потому что с ней в Среднеуральском монастыре он работать не будет. Кроме того, он не стал поминать в молитвах патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и его окружение.
Накануне, по решению епархиального суда, священник Сергий был лишен сана. Он также не явился не это заседание. Ранее он был лишен права проведения проповедей и совершения церковных обрядов после того, как проклял сторонников закрытия храмов на время пандемии коронавируса. Кроме того, стали поступать в суд обращения о жестоком обращении с детьми в Среднеуральском монастыре. Ранее в храм приезжала телеведущая Ксения Собчак, чтобы снять фильм на эту тему.