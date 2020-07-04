Мэрия Нижнего Тагила показала видео салюта в честь звания «Города трудовой доблести»

Вчера в Нижнем Тагиле прошло празднование, которое завершилось праздничным салютом. Ожидалось, что запуск будет произведен с Тагильского пруда, как это обычно бывает в праздничные дни. Однако, фейерверки были запущены с Лисьей горы.

Мэрия города представила красивое видео салюта на своей странице во «Вконтакте».

Видео Видео: официальная страница Нижнего Тагила во "Вконтакте"

Да здравствует Нижний Тагил — Город трудовой доблести! написал на своей странице мэр города Владислав Пинаев.