Мэрия Нижнего Тагила показала видео салюта в честь звания «Города трудовой доблести»
Мэрия Нижнего Тагила показала видео праздничного салюта, который прошел вчера, 3 июля, в честь присвоения звания «Город трудовой доблести».
Вчера в Нижнем Тагиле прошло празднование, которое завершилось праздничным салютом. Ожидалось, что запуск будет произведен с Тагильского пруда, как это обычно бывает в праздничные дни. Однако, фейерверки были запущены с Лисьей горы.
Мэрия города представила красивое видео салюта на своей странице во «Вконтакте».
Да здравствует Нижний Тагил — Город трудовой доблести! написал на своей странице мэр города Владислав Пинаев.
Напомним, 2 июля во время совещания оргкомитета «Победа», председателем которого является президент РФ Владимир Путин, было объявлено, что все 20 городов, подавших заявки на присвоение звания, в том числе Нижний Тагил и Екатеринбург, получат их. В честь этого было решено провести празднование, которое завершится салютом. Залпы были даны в каждом городе, которому было присвоено звание.