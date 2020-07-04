На улицах Екатеринбурга появятся плакаты в память жертв смертельных аварий

Первый плакат повесят в центре города, где на перекрестке фургон сбил нескольких пешеходов. Напомним, в результате одна из женщин скончалась.

Проект «Ноль смертей» был задуман очень давно, его взяли в европейских странах. Варламов и Кац уже делали его в Москве, мы взяли абсолютно идентичные таблички. Вопрос не в каком-то наезде на власть, мы просто хотим проинформировать людей, чтобы сформировался запрос на удобный город и безопасную среду, говорит активистка проекта Дарья Чернышева.