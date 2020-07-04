На улицах Екатеринбурга появятся плакаты в память жертв смертельных аварий
В Екатеринбурге активисты сегодня, 4 июля развесят таблички в память жертв смертельных ДТП, сообщает E1.
Первый плакат повесят в центре города, где на перекрестке фургон сбил нескольких пешеходов. Напомним, в результате одна из женщин скончалась.
Кроме того, на плакатах будет написан призывом требовать от властей безопасных улиц.
Авторами проекта являются известный урбанист Илья Варламов и блогер Максим Кац. Называется он «Ноль смертей».
Проект «Ноль смертей» был задуман очень давно, его взяли в европейских странах. Варламов и Кац уже делали его в Москве, мы взяли абсолютно идентичные таблички. Вопрос не в каком-то наезде на власть, мы просто хотим проинформировать людей, чтобы сформировался запрос на удобный город и безопасную среду, говорит активистка проекта Дарья Чернышева.
Авторы планируют в дальнейшем размещать плакаты и в других местах, где произошли серьезные ДТП.
Ранее в центре Екатеринбурга водитель фургона сбил нескольких пешеходов. В результате одна женщина погибла.