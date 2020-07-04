Цирку Екатеринбурга выделят более двух миллиардов рублей на реконструкцию

Отмечается, что средства будут выделены не все сразу, а частями. Так, в 2021 году цирк получит 87,5 миллионов рублей. Первый транш предназначен для выполнения проектных и изыскательных работ. Следующее поступление средств ожидается в 2022 году. Сумма составляет 297 миллионов рублей. В 2023 году будет выделено 910 миллионов рублей, а в 2024 — 1,1 миллиарда рублей. В документе также сказано, что сумма может измениться при корректировке бюджета.