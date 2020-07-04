Цирку Екатеринбурга выделят более двух миллиардов рублей на реконструкцию
Екатеринбургскому цирку правительство РФ планирует выделить на реконструкцию 2,4 миллиарда рублей. Проект постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещен на портале нормативных правовых актов.
Отмечается, что средства будут выделены не все сразу, а частями. Так, в 2021 году цирк получит 87,5 миллионов рублей. Первый транш предназначен для выполнения проектных и изыскательных работ. Следующее поступление средств ожидается в 2022 году. Сумма составляет 297 миллионов рублей. В 2023 году будет выделено 910 миллионов рублей, а в 2024 — 1,1 миллиарда рублей. В документе также сказано, что сумма может измениться при корректировке бюджета.
Ранее представители «Росгосцирка» обвинили депутата свердловского Заксобрания Анатолию Марчевскому, что он потратил выделенные средства на ремонт фасада здания цирка. При этом в помещениях не было современной пожарной сигнализации. Из-за этого здание было запрещено эксплуатировать. Сам Марчевский отвечал на это, что средства на пожарную сигнализацию не выделялись федеральной организацией по неизвестным причинам.
Позднее в «Росгосцирке» также заявили, что субсидия в 15 миллионов рублей была потрачена неправильно.