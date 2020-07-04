В Екатеринбурге именем скончавшейся депутата Дерягиной планируют назвать Дом пионеров

Об этом на прощании с народным избранником заявил мэр города Александр Высокинский во время своего выступления перед собравшимися. Он заверил, что в ближайшее время будет принято соответствующее решение.

Кроме того, на панихиде присутствовали вице-мэры Марина Андрусь и Дмитрий Баранов, начальник департамента финансов Анна Турунцева и ее заместитель Ольга Сысолятина, руководитель департамента образования Екатерина Сибирцева, начальник управления культуры Илья Марков. Городскую думу представляли спикер Игорь Володин, а также часть работавших с Дерягиной депутатов. При этом многие отпросились из-за того, что одной из причин кончины депутата стал COVID-19.

Кроме того, на панихиде присутствовали областные власти — министр культуры Светлана Учайкина, вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий и его коллега Виктор Маслаков. Губернатор Евгений Куйвашев и сенатор, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий передали слова соболезнования родным и близким Елены Дерягиной.